Джексон: Не можу повірити у перемогу над Амосовим

Новий чемпіон Bellator у напівсередній вазі Джейсон Джексон (16-4) оцінив перемогу над українським бійцем Ярославом Амосовим (27-1).

Про це розповів сам боєць.

"Це схоже на сон. Я прокинувся і мені все ще здається, що я сплю, тому що все ще не можу в це повірити.

Агов, запам’ятайте це. У кожної людини є сни і у кожної людини є кошмари. Подивіться на мене, я й#####й кошмар.

Я дуже вірю у свої руки. Працюю над ними вже певний час. Але багато людей забувають про мої навички боротьби. Боротьба – моя базова навичка. Боротьба – моє перше бойове мистецтво. Сюрприз, сюрприз, я теж борець", - сказав Джексон.