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Гутцайт - про недопуск росіян: Буду за цими всіма напрямками працювати

Вчора 23:58 209 0
Гутцайт - про недопуск росіян: Буду за цими всіма напрямками працювати
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Президент НОК Вадим Гутцайт буде працювати над недопуском росіян на міжнародні турніри.

Про це він розповів порталу XSPORT.

"Я працював, напевно, в найскладніші часи незалежної України – два роки ковіду, а зараз майже 1 рік і 9 місяців повномасштабної війни. Напевно, такого жодного випадку не було в нашій країни, але все одно нам потрібно робити свою справу, кожній людині, яка знаходиться на цій посаді. Для мене всі ці виклики, вся ця робота буде продовжуватися. Я буду за цими всіма напрямками працювати, як і працював.

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Бо для нас зараз, для кожної людини, яка знаходиться на державній посаді, в керівництві громадських організацій, як Національний олімпійський комітет, для нас всіх головне – боротьба щодо недопуску і допомога нашим спортсменам. Допомога готуватись і виступати на змаганнях, виборювати ліцензії на Олімпіаду. Нам дуже важливо, щоб багато було спортсменів, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх", - сказав Гутцайт.

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