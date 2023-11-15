Пуар'є: Звичайно, я б погодився на бій проти Гейджі

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пуар'є хоче втретє зустрітися з Джастіном Гейджі.

Про це він розповів порталу MMA Junkie.

"Я дебютував на UFC 125 1 січня 2011 року. Я не зможу битися на UFC 400, адже мені 34 роки. Отже, виступити на UFC 300 було б круто, якщо я отримаю правильного суперника, захоплюючий бій.

Звичайно, я б погодився на цей бій. Турнір UFC 300 був би чудовим моментом для цього. Якби я був на місці Джастіна, не став би ризикувати. Подивимося, що станеться, але я точно готовий до цього" - сказав Пуар'є.

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