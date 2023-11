Алекс Перейра нокаутував Їржі Прохазку в бою за вакантний титул UFC у напівважкій вазі.

Бій відбувся в межах турніру UFC 295. Перейра здобув перемогу нокаутом у раунді.

POATAN RUNS NEW YORK 🏹🗽@AlexPereiraUFC defeats Jiri Prochazka by TKO and becomes our new Light Heavyweight champion!



