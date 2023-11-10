На Закарпатті виготовляли форму для збірної росії

Джерело - Чемпіон.
На Закарпатті виявили підприємство, яке виготовляли зимові лижні куртки із символікою росії для національної збірної рф.
Про це повідомив голова Закарпатські ОВА Віктор Микита.
"На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної російської федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація "RUSSIA SKI TEAM".
Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком
Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національна поліція України та Служба безпеки України. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта", - йдеться у повідомлені.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!