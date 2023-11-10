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На Закарпатті виготовляли форму для збірної росії

Сьогодні 14:12 187 0
На Закарпатті виготовляли форму для збірної росії

Джерело - Чемпіон.

На Закарпатті виявили підприємство, яке виготовляли зимові лижні куртки із символікою росії для національної збірної рф.

Про це повідомив голова Закарпатські ОВА Віктор Микита.

"На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної російської федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація "RUSSIA SKI TEAM".

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Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національна поліція України та Служба безпеки України. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта", - йдеться у повідомлені.

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