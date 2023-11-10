На Закарпатті виготовляли форму для збірної росії

На Закарпатті виявили підприємство, яке виготовляли зимові лижні куртки із символікою росії для національної збірної рф.

Про це повідомив голова Закарпатські ОВА Віктор Микита.

"На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної російської федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація "RUSSIA SKI TEAM".

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Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національна поліція України та Служба безпеки України. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта", - йдеться у повідомлені.