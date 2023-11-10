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Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком

Надзвичайно дивна заява румунського тренера менш як через тиждень після звільнення з Динамо
Сьогодні 13:45 Андрій Дунець 115 0
Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком
#Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Мірча Луческу в інтерв'ю російському "ЗМІ" спорт-експресссссс зізнався, що чекає на повернення росіян у єврокубки, а також розповів про свої стосунки з Анатолієм Тимощуком.

"Чи можливо тепер побачити мене в росії? Пройшло зовсім небагато часу з того дня, як я пішов з київського клубу, за місяць ситуація з майбутнім стане більш зрозумілою. Можу сказати, що я поважаю всі країни.

Я радію успіхам Сємака. Йому відмінно вдається! Шкода, що така прекрасна команда Зєніт не може виступати в єврокубках через всю цю ситуацію... Сподіваюся, що скоро все закінчиться, в Україні гратимуть із вболівальниками, росія повернеться до виступу в Європі.

Підтримую зв'язок із Дзюбою, Луньовим. Іноді спілкуюся з Тимощуком, із Сємаком.  З теплотою згадую той час, коли я тренував Зєніт".

Нагадаємо, Луческу тренував пітєрський Зєніт у сезоні-2016/17. А тиждень тому, після поразки від Шахтаря, оголосив про свій відхід із київського Динамо, яке очолював з літа 2020-го.

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