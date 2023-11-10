Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком

Джерело - Чемпіон.
Мірча Луческу в інтерв'ю російському "ЗМІ" спорт-експресссссс зізнався, що чекає на повернення росіян у єврокубки, а також розповів про свої стосунки з Анатолієм Тимощуком.
"Чи можливо тепер побачити мене в росії? Пройшло зовсім небагато часу з того дня, як я пішов з київського клубу, за місяць ситуація з майбутнім стане більш зрозумілою. Можу сказати, що я поважаю всі країни.
Я радію успіхам Сємака. Йому відмінно вдається! Шкода, що така прекрасна команда Зєніт не може виступати в єврокубках через всю цю ситуацію... Сподіваюся, що скоро все закінчиться, в Україні гратимуть із вболівальниками, росія повернеться до виступу в Європі.
Підтримую зв'язок із Дзюбою, Луньовим. Іноді спілкуюся з Тимощуком, із Сємаком. З теплотою згадую той час, коли я тренував Зєніт".
Нагадаємо, Луческу тренував пітєрський Зєніт у сезоні-2016/17. А тиждень тому, після поразки від Шахтаря, оголосив про свій відхід із київського Динамо, яке очолював з літа 2020-го.
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