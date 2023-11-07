Феррарі пояснила катастрофу Леклера на Гран-прі Бразилії

На боліді Феррарі Шарля Леклера відмовила гідравліка, внаслідок чого машина зустрілася із бар'єрами на Гран-прі Бразилії.

За словами керівника Скудерії Фредеріка Вассера, причиною відмови гідравліки та силової установки стала несправність електроніки, яка просто все відключила.

"Це проблема з електронною системою, вона відключила гідравліку та мотор. Машину поки що не повернули, і ми точно не знаємо, але проблема, швидше за все, пов'язана з електронікою.

Шарль почав вимикати і вмикати машину і так далі. Складність у тому, що після цього він проїхав ще 30 метрів, але потім зрозумів, що опинився в тій же ситуації. Так що було краще зупинитися.

Відновити роботу було не можна. Коли система вимикається, ти втрачаєш кермо та коробку передач", - розповів Вассер.