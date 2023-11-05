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Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії

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Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Фото Getty Images
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 листопада, у Сан-Паулу на автодромі Інтерлагос пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв 21 етап Формули 1 сезону-2023 - Гран-прі Бразилії.

На другому місці фінішував представник МакЛарена Ландо Норріс. На подіум повернувся Фернандо Алонсо (Астон Мартін), який став третім.

Формула 1 йде на двотижневу перерву перед двома останніми гонками сезону. Наступний вікенд пройде в Неваді, де відбудуться нічний заїзд - Гран-прі Лас-Вегаса.

Гран-прі Бразилії
Автодром імені Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
5 листопада 2023 року
  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Ландо Норріс (МакЛарен)
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
  4. Серхіо Перес (Ред Булл)
  5. Ленс Стролл (Астон Мартін)
  6. Карлос Сайнс (Феррарі)
  7. П'єр Гаслі (Альпін)
  8. Льюїс Гемілтон (Мерседес)
  9. Юкі Цунода (Альфа Таурі)
  10. Естебан Окон (Альпін)
  11. Логан Сарджент (Вільямс)
  12. Ніко Хюлькенберг (Хаас)
  13. Даніель Ріккардо (Альфа Таурі)
  14. Оскар Піастрі (МакЛарен)

Зійшли: Шарль Леклер (Феррарі), Алекс Албон (Вільямс), Кевін Магнуссен (Хаас), Чжоу Гуаньюй, Валттері Боттас (обидва - Альфа Ромео), Джордж Расселл (Мерседес).

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