Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 листопада, у Сан-Паулу на автодромі Інтерлагос пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв 21 етап Формули 1 сезону-2023 - Гран-прі Бразилії.
На другому місці фінішував представник МакЛарена Ландо Норріс. На подіум повернувся Фернандо Алонсо (Астон Мартін), який став третім.
Формула 1 йде на двотижневу перерву перед двома останніми гонками сезону. Наступний вікенд пройде в Неваді, де відбудуться нічний заїзд - Гран-прі Лас-Вегаса.
Гран-прі Бразилії
Автодром імені Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
5 листопада 2023 року
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норріс (МакЛарен)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Льюїс Гемілтон (Мерседес)
- Юкі Цунода (Альфа Таурі)
- Естебан Окон (Альпін)
- Логан Сарджент (Вільямс)
- Ніко Хюлькенберг (Хаас)
- Даніель Ріккардо (Альфа Таурі)
- Оскар Піастрі (МакЛарен)
Зійшли: Шарль Леклер (Феррарі), Алекс Албон (Вільямс), Кевін Магнуссен (Хаас), Чжоу Гуаньюй, Валттері Боттас (обидва - Альфа Ромео), Джордж Расселл (Мерседес).