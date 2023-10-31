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Україна перша з країн Європи створила комісію з кіберспорту при НОКу

Новостворений орган очолив Денис Давидов
Сьогодні 12:44 234 0
Україна перша з країн Європи створила комісію з кіберспорту при НОКу

Джерело - Чемпіон.

В Україні створили комісію з електронного (кібер) спорту при Національному Олімпійському комітеті.

Відповідне рішення затвердив виконком НОК України.

Очолив комісію Денис Давидов, колишній очільник федерації регбі Дніпропетровської області, співзасновник Ліги електронного баскетболу України та Української еCпортивної Ліги (ESUL).

Зокрема до обов'язків комісії входитиме:

  • Розробка стратегії розвитку електронного спорту в Україні;
  • Розробка маркетингової стратегії електронного спорту;
  • Електронний спорт як система донесення інформації про спорт та здоровий спосіб життя серед молоді;
  • Гармонійний розвиток спорту та фізичне здоров’я гравців електронного спорту.

Денис Давидов: Електронний спорт займе свою нішу в Олімпійських іграх

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