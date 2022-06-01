Денис Давидов: Електронний спорт займе свою нішу в Олімпійських іграх

Електронний баскетбол в умовах війни в Україні і за відсутності чемпіонату з класичного баскетболу набуває все більшої популярності. І це якраз маленький приклад того, коли наша країна крокує в ногу з часом і рівняється на успішні країни світу, які, до слова, у період війни підставляють нам своє плече.

Президент української Асоціації електронного баскетболу Денис Давидов прогнозує неабиякий прогрес електронного баскетболу в Україні та навіть бачить його в Олімпійських Іграх, розповідає про пілотний проект Esports Europe League (ліга з 30 команд з різних країн Європи), про усі її плюси та мінуси, а також ділиться амбітними планами на майбутнє.

- Денисе, як Українській асоціації електронного баскетболу вдалося започаткувати такий престижний турнір, залучивши чимало професійних команд з Європи?

Нашій асоціації вдалося створити перший великий турнір в Європі на прикладі НБА. Мали ідею створити міжнародний турнір в електронному форматі. Нам вдалося зібрати 30 команд, які розбили на два дивізіони. Турнір з електронного баскетболу гри NBA 2K22 отримав назву Esports Europe League. Команди грають як у звичному баскетболі – 5х5. Кожна команда має складатися мінімум з 5 реальних людей, які перетворюються в баскетболістів на віртуальному майданчику. Кожен гравець має певне амплуа і своє завдання. Єдиний нюанс – це неможливість проводити заміни під час матчу.

Яким представництвом на турнірі можете похвалитися?

- Зібрали такі потужні команди як "Олімпіакос", "Ліон" та "Галатасарай". Це окремі відділення працівників клубу, які займаються популяризацією клубу через відеоігри розробника EA Sports та 2K games на міжнародній арені. У футбольних клубів є окремі відділення з електронного баскетболу. Частина електронного спорту є уже у багатьох європейських клубів. У життя професійних клубів уже інтегрований електронний спорт. Мода пішла від французького ПСЖ. Починали з таких ігор як Counter Strike, а прийшли до консольних ігор - електронного баскетболу та футболу.

З Ваших слів можна зрозуміти, що професійні топ-клуби світу, особливо футбольні, підписують контракти з гравцями, які представляють інтереси клубу в електронному спорті.

Саме так. Ці люди, які є професійними гравцями, є на роботі у тому чи іншому клубі. З ними також клуби підписують контракти.

- Хто є засновником ліги Esports Europe League?

- Я та ще один засновник ліги Esports Europe League та Асоціації електронного баскетболу України Сергій Волков. До нашої організації на початку прийшли 60 команд, з яких ми вибрали 30, які були розбиті на два дивізіони. До матчів плей-офф команди зіграли по 43 гри. У плей-офф вийшли по 8 команд з кожного дивізіону. Команди на кожній стадії гратимуть до двох перемог максимум з трьох матчів. Ці ігри розпочнуться через два тижні. Ми зробили дуже великий турнір.

- Які зміни відбулися у чемпіонаті відколи в Україні розпочалася війна з росією?

- Ми викинули зі змагань команду з росії і всіх легіонерів з росії, які виступали за інші клуби. Ми були першою європейською електронною організацією, яка вигнала росіян зі змагань. З України було три команди – "Кабани" (Львів), "Леви" (Львів), а також "Азовські вовки" з Генічеська. За цю команду грав Сергій Волков, я грав за "Кабанів". Але після початку війни ми вирішили з трьох команд зробити одну – Українська асоціація електронного баскетболу. Ми вирішили, що під час війни грати один проти одного ми не можемо. Зважаючи на зміни, які ми змушені були зробити після 24 лютого, формат турніру не змінився. А якщо говорити про наше міжнародне представництво, то це Іспанія, Чорногорія, Італія, Туреччина та інші країни. Цей турнір є основою майбутнього турніру уже з більшим призовим фондом. Минулого року ми, а точніше Асоціація електронного баскетболу, створили менший турнір з трьома українськими командами, італійцями, іспанцями, поляками та французами. Був розіграний призовий фонд, усе пройшло добре і нам тепер довіряють на цьому ринку іноземці.

- Який призовий фонд зараз Esports Europe League і чи можна сказати, що це основна мотивація такого великого іноземного представництва?

- Загальний призовий фонд складає 13,5 тисяч доларів. З електронного баскетболу у Європі це найбільший призовий фонд. Для прикладу на чемпіонаті Європи з FIFA призовий фонд був 10 тисяч доларів. Зараз у Європі чимало турнірів роблять зі вступним внеском, а ми пішли з іншого боку. Ми хочемо створювати медійний продукт, тому вступного внеску у нас не було. Для нас спорт – це коли ти щось робиш для спортсменів, а вони це роблять для людей. Ми самі виступили спонсорами на цей турнір. У Європі призові фонди здебільшого формували завдяки тим коштам, які команди платили як вступні внески. Нам вдалося заохотити іноземців.

- Чи пробували залучити спонсорів для формування призового фонду?

Ми не "підтягували" спонсорів. 13 тисяч доларів – це наш внесок в розвиток цього бізнесу. Ми вважаємо, що електронний спорт може перерости в бізнес. Ця ліга є пілотною, тому гроші у спонсорів брати не хотіли. Ми не могли пообіцяти спонсорам, що все пройде ідеально. Але важливо, що такі люди є. Наприклад, букмекери покрили б абсолютно усі витрати. До слова у трансляціях НБА на заставках ми можемо побачити уже NBA 2K22. Американці рекламують електронний баскетбол. В Америці в турнірі з електронного баскетболу призовий фонд півтора мільйони доларів. Беруть участь 24 команди - представники клубів НБА. Такі великі призові фонди формують завдяки якраз професійним клубам НБА, які культивують електронний баскетбол.

- У майбутньому співпрацю з букмекерами розглядаєте?

Так, але хочу продати не саму лігу, а й взагалі сам контент. Тут в залежності від пропозиції. Інколи пул з маленьких спонсорів може бути кращим, аніж один великий. Війна показала, що великий бізнес легко падає, а той, хто мав маленький бізнес, той його втримав.

- Чи є відеотрансляція обов’язковою для команд?

Трансляція є обов’язковою вимогою для усіх команд. Вона йде на потік, а потім я її забираю з сервера. Команди повинні її забезпечити. Це робиться через карту відеозахвату. Ми зробили усе, щоб команди змогли грати, і люди змогли подивитися на цей продукт. До війни ми мали три студії коментаторів: україномовних, російськомовних та англомовних. Зараз залишиться лише українська мова. Можливо, домовимось з англомовними коментаторами. Наша проблема в Україні їх банальна відсутність. Коментатори працюють для аудиторії, яка є на платформі для онлайн відеотрансляцій Twitch. Youtube уже перенавантажений інформацією, там уже складно і немає сенсу організовувати трансляції.

- Яке бачите майбутнє електронного баскетболу?

Час уже такий, що діти перестають ходити на стадіони. Це було ще до коронавірусу. Така реальність. Спочатку всі казали, що це зло, але висновок такий, що електронні спортсмени можуть бути здоровими та успішними. Для прикладу, зірковий футболіст Неймар часто грає в Counter Strike. Нещодавно на разом з одним з львівських футбольних клубів робили турнір з електронного футболу, де активну участь взяв футболіст Олександр Зінченко. В результаті кількість переглядів відеотрансляцій ігор електронного футболу була не меншою, ніж кількість переглядів трансляції класичного матчу. До слова, з цим клубом ведемо перемовини, щоб зробити першу в Україні команду з електронного футболу. Тут мова йде не про одну людину, яка управляє всією командою, а про 11 гравців, тобто кожен гравець управляє одним футболістом.

- Ваша команда Української асоціації електронного футболу вийшла у плей-офф ліги, де зіграє з командою з Франції...

Так. Ми вийшли у плей-офф з останнього восьмого місця. Швидше за все, ми пролетимо як фанера над Парижем (сміється), але ми потрапили у плей-офф і це вже певний успіх. Чому буде важко? Велика різниця у класі. Наш суперник – професійна команда, яка свій день розпочинає і завершує з електронного баскетболу. Ми – аматори порівняно з ними. Французька команда і одна турецька – одні з фаворитів нашої ліги. Коли ти ходиш на роботу і граєш лише після роботи тобі важче грати проти того хто не ходить на роботу.

- Чи не було думок в лігу запросити простіші команди, де українці зможуть грати з ними на рівних?

А навіщо? Коли ти граєш з сильним ти стаєш сильним. Коли ти граєш зі слабшим ти стаєш кращим серед слабших. Ми не мали на меті навіть зайти у плей-офф. Ми мали на меті грати та розвиватися. Головне – це прогрес. У нас поки що тут олімпійський принцип. Я не сумніваюся в тому, що електронний спорт займе свою нішу в Олімпійських Іграх.

- Як Ви визначаєте склад на ігри? За яким принципом формується п’ятірка?

- Хто має час, той грає. Кожен має свої позиції. Наприклад, на мою позицію в Україні є всього два гравці. Баскетбольною термінологією це "другий" номер. Для прикладу, Сергій Волков та Ростислав Зелик – центрові, у баскетболі це "п’ятий" номер. До війни ми з командою збиралися частіше, зараз такої можливості немає. У нас в команді люди з Києва, Львова, Дніпра, Рівного, Одеси. Це люди різних професій. Є працівник IT-компанії, працівник заводу, директор одного з комунальних підприємств, бізнесмен, фотограф, працівник МВС та інші.

- Чи є зараз можливість у команди тренуватися?

- Зараз уже важче. Раніше з 21-ої години по кілька годин грали. Грали здебільшого приватні матчі, які можна назвати товариськими. Грали також в турнірах з маленькими внесками. Наше тренування – це максимум ігрової практики. Мали ще тренування, коли розбирали свої ігри. Наш гравець Андрій Будківський навіть схеми малював, за якими ми мали грати. Електронний баскетбол має такі ж механізми гри як і реальний. Якщо говорити про тренера, то тут, швидше за все, потрібна людина, яка розуміє саму механіку гри і він у нас є. Також частина наших гравців свого часу грали у реальний баскетбол і мають добре поняття самої гри. Це також допомагає. Свого часу консультувався з тренером "Дніпра" Денисом Журавльовим, зараз є домовленість на наступний сезон, що нам допомагатиме головний тренер БК "Тернопіль" Дмитро Забірченко.

Минулого літа Українська асоціація електронного баскетболу провела у Кривому Розі чемпіонат Європи з електронного футболу. Там був присутній Анатолій Дем’яненко, який сказав, що це крута штука. Він уже як тренер був готовий допомагати у тактичному плані нашому гравцю з України. Він по-справжньому зацікавився і загорівся. Спортивні симулятори майже нічим не відрізняються від самої гри. Там також люди втомлюються і вичерпують свої сили. Гра наближена до реальності, а аудиторія електронного спорту є доволі великою.

- Коли і в якому форматі плануєте завершити Esports Europe League?

- "Фінал чотирьох" планували офлайн на базі турецького "Фенербахче", однак позиція Туреччини щодо Росії мені не подобається. Якщо б нам вдалося вмовити усі команди, ми б хотіли зробити це у Львові. Ми такий варіант будемо пропонувати на серпень. Думаю, Львів скоро повернеться до того формату життя, який був після 2014 року. Так, це для нас додаткові витрати, але це плюс для країни. Нам треба усім показати, що життя у нас не зупинилося. Це реально, адже до Кривого Рогу на чемпіонат Європи з електронного футболу приїхали 36 чоловік. А Львів має інше географічне положення. Своїм турніром ми скажемо світові, що до нас можна їхати. Втім, поки гарантій ніхто не дав, говорити конкретно про це наразі рано.

- І на останок, які у Вас плани після завершення пілотного проекту Esports Europe League?

- Створювати нову лігу з більшим призовим фондом. Така можливість буде. Є друзі, які готові нам допомагати та інвестувати. Чому їм це цікаво? Бо людям завжди цікаво щось створювати, а електронний спорт – це якраз той майданчик де себе можна спробувати у чомусь новому.

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