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Бех-Романчук: Відновлювати спорт в Україні варто зі шкільної ланки

Сьогодні 19:20 168 0
Бех-Романчук: Відновлювати спорт в Україні варто зі шкільної ланки
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Vogue.

В Україні потрібно працювати з дитячим спортом.

Про це заявила українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

"Нам насамперед потрібно працювати з дитячим спортом. На жаль, сьогодні в школах відсутні повноцінні уроки фізкультури. І через це дітям не прищеплюється любов до спорту. Навіть якщо немає обмежень щодо офлайн навчання, діти відсиджуються на лавочці з гаджетами, придумують собі проблеми зі здоров’ям, щоб не напружуватись.

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Відповідно, у школі немає культури фізичного розвитку; в університетах спорт відсутній. Дитячого професійного спорту теж обмаль. Діти неохоче відвідують секції, а це відповідно зменшує шанси для талановитих дітей розвиватися в спорті. Отож, відновлювати спорт в Україні варто зі шкільної ланки.

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Потрібно, щоб батьки розуміли: спорт може дати дитині не тільки фізичні навантаження, а саморозвиток, дисципліну, мотивацію, мрії й бажання вдосконалюватися", - сказала Бех-Романчук.

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