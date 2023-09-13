Бех-Романчук пояснила пропуск фіналу Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук пропустить Суперфінал Діамантової ліги-2023 через гостру вірусну інфекцію.

Про це розповіла сама легкоатлетка.

"Після чемпіонату світу я відчувала себе геть спустошеною. На етапі Діамантової ліги в Цюриху виходила на доріжку порожньою. Дівчата стрибають, а я не відчуваю нічого. В Брюсселі все вже було значно ліпше. Я зраділа; думала, до фіналу в Юджині якраз підійду в оптимальному стані, але все пішло зовсім не за тим сценарієм

У мене гостра вірусна інфекція, і замість того, щоб летіти в Орегон, я була змушена негайно повернутися додому, – розповідає Марина Бех-Романчук. – У Брюсселі все було нормально, але вже наступного дня зрозуміла, що почуваюся не надто добре. Через день стало ще гірше. Зрештою, я не могла спати три доби, почала підніматися температура, а головний біль був таким, що вже нічого не допомагало. Моя сімейна лікарка в Україні сказала повертатися додому, й чим швидше, тим ліпше.

Зараз проходжу огляд, здаю аналізи. Сьогодні дізналася, що є перше ускладнення – гострий отит. Власне, немає чому дивуватися. Організм був виснажений, імунітет на нулі, а сезон видався дуже складним у емоційному плані, тому, певно, й підхопила якийсь вірус.

Ми зовсім трішки не дотягнули до фіналу, й це прикро. Дорогою додому ще сподівалася, що стане легше, мені якось допоможуть і я, бодай 15 вересня, все ж полечу на змагання. Але лікарі категорично заборонили їхати, оскільки в такому разі точно будуть й інші ускладнення й відновлення після них займе вдвічі більше часу.

Та головне, що в мене є медаль чемпіонату світу. Це найважливіше. Саме до цього старту ми готувалися найбільше й на ньому ми представляємо не стільки себе, скільки країну, й зараз як ніколи важливо завойовувати ці нагороди не лише для себе, а й для України", - розповіла Бех-Романчук.