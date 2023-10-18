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Ізраїльські клуби знялися з Європейського кубка з гандболу

Сьогодні 18:01 258 0
Ізраїльські клуби знялися з Європейського кубка з гандболу

Джерело - Європейська федерація гандболу.

Гандбольні клуби з Ізраїлю прийняли рішення відмовитися від участі в Європейському кубку.

Про це повідомила Європейська федерація гандболу.

"У світлі жахливих подій, що відбуваються в Ізраїлі, Європейська федерація гандболу взяла до відома інформацію про зняття ізраїльських клубів з майбутніх матчів у Європейського кубку серед чоловіків Європейська федерація гандболу глибоко шкодує про такий розвиток подій і завжди виступає за те, щоб доля матчів вирішувалася на спортивному майданчику.

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Однак ми повністю розуміємо, що ситуація і її вплив на спорт не залишає альтернатив, оскільки безпека команд, гравців та офіційних осіб, що беруть участь у змаганнях, є найвищим пріоритетом. Європейська федерація гандболу рішуче засуджує будь-які форми насильства і солідарна з усіма, кого торкнулася ця жахлива ситуація", – йдеться в заяві.

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