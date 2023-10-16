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Матч Зорі у Лізі конференцій можуть перенести

Дата гри наразі невідома
Сьогодні 15:10 296 0
Матч Зорі у Лізі конференцій можуть перенести
#Ліга конференцій, #Маккабі Тель-Авів, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Матч 3-го туру групового турніру Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів та Зорею, найімовірніше, буде перенесено через ситуацію в Ізраїлі.

Про це повідомив журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі.

З таким проханням до УЄФА звернувся ізраїльський клуб (країна не може прийняти гру через війну, а громадяни не мають права покидати її територію).

Обидві гри з Маккабі необхідно провести до середини грудня – на 18-те число заплановане жеребкування першої стадії плей-оф Ліги конференцій, тому ці матчі переносити на весну не можна.

Відзначимо, що у Зорі вже є два перенесені матчі в УПЛ, також команда грає у Кубку України.

Раніше стали відомі результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

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