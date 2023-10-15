Жіноча збірна України здобула першу перемогу у кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з гандболу здобула дебютну перемогу у кваліфікації на Євро-2024.
У другому матчі турніру українські гравчині обіграли Словаччину - 25:20. Найрезультативнішою гравчинею матчу у складі України стала Діана Дмитришин - п'ять голів.
Нагадаємо, що збірна України у першому турі програла Німеччині з рахунком 24:31.
У турнірній таблиці Україна виходить на проміжне друге місце. Матч Ізраїлю з Німеччиною у другому турі також перенесли через події в країні.
Кваліфікація Євро-2024 з гандболу. Жінки
Група 2
2 тур, 15 жовтня
Україна - Словаччина 25:20 (14:9)