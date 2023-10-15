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Жіноча збірна України здобула першу перемогу у кваліфікації Євро-2024

Українки перемогли з перевагою у 5 голів
Сьогодні 19:54 310 0
Жіноча збірна України здобула першу перемогу у кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу здобула дебютну перемогу у кваліфікації на Євро-2024.

У другому матчі турніру українські гравчині обіграли Словаччину - 25:20. Найрезультативнішою гравчинею матчу у складі України стала Діана Дмитришин - п'ять голів.

Нагадаємо, що збірна України у першому турі програла Німеччині з рахунком 24:31.

У турнірній таблиці Україна виходить на проміжне друге місце. Матч Ізраїлю з Німеччиною у другому турі також перенесли через події в країні.

Кваліфікація Євро-2024 з гандболу. Жінки
Група 2
2 тур, 15 жовтня

Україна - Словаччина 25:20 (14:9)

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