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Жіноча збірна росії з гандболу не зіграє на Олімпіаді-2024

російські гандболістки втратили таку можливість
Сьогодні 16:39 246 0
Жіноча збірна росії з гандболу не зіграє на Олімпіаді-2024

Джерело - xsport.ua.

Жіноча збірна Росії з гандболу не матиме можливості виступити на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це у коментарі російському пропагандистському виданню повідомила Міжнародна федерація гандболу (IHF).

"Згідно з рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), спортсмени з російськими або білоруськими паспортами, як і раніше, не можуть брати участь у командних видах спорту.

Оскільки Олімпійські ігри проводяться під егідою МОК, припущення про пропуск російською командою Ігор є правильним", – йдеться в заяві IHF.

Росіяни сподівалися потрапити на ОІ через виступ на ЧС-2024, однак не отримали туди "вайлд кард".

Жіноча збірна Росії з гандболу виграла золото на іграх у Ріо в 2016-му та срібло в Токіо у 2021-му.

Раніше   МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету росії.

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