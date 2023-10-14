Джерело - xsport.ua.
Жіноча збірна Росії з гандболу не матиме можливості виступити на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Про це у коментарі російському пропагандистському виданню повідомила Міжнародна федерація гандболу (IHF).
"Згідно з рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), спортсмени з російськими або білоруськими паспортами, як і раніше, не можуть брати участь у командних видах спорту.
Оскільки Олімпійські ігри проводяться під егідою МОК, припущення про пропуск російською командою Ігор є правильним", – йдеться в заяві IHF.
Росіяни сподівалися потрапити на ОІ через виступ на ЧС-2024, однак не отримали туди "вайлд кард".
Жіноча збірна Росії з гандболу виграла золото на іграх у Ріо в 2016-му та срібло в Токіо у 2021-му.
Раніше МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету росії.