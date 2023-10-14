Жіноча збірна Росії з гандболу не матиме можливості виступити на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це у коментарі російському пропагандистському виданню повідомила Міжнародна федерація гандболу (IHF).

"Згідно з рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), спортсмени з російськими або білоруськими паспортами, як і раніше, не можуть брати участь у командних видах спорту.

Оскільки Олімпійські ігри проводяться під егідою МОК, припущення про пропуск російською командою Ігор є правильним", – йдеться в заяві IHF.

Росіяни сподівалися потрапити на ОІ через виступ на ЧС-2024, однак не отримали туди "вайлд кард".