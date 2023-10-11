﻿Україна - Сербія 1:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграла внічию із Сербією у 4 турі відбору чемпіонату світу-2024.
Кубок світу з футзалу
Кваліфікація, 4 тур
11 жовтня
Голи: 0:1 - 16 Петров, 1:1 - 25 Жук
Україна: Савенко — Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма (к); Ципун, Мельник, Жук, Абакшин, Лебідь, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний.
Сербія: Вулич — Росич, Д. Томич, Лазаревич, Райчевич; Ніколич, Алексич, Матвієвич, Васич, Рамич, А. Томич, Петров, Сімич (к), Марінкович.
Попереджені: Корсун (17).
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