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Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу

Матч завершився внічию
Сьогодні 20:44 429 0
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию із Сербією у 4 турі відбору чемпіонату світу-2024.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Відзначимо, що перший матч цих команд виграли українці з рахунком 6:1.

До цього Україна програла Польщі 2:3 та розгромила Бельгію 10:2.

Кубок світу з футзалу
Кваліфікація, 4 тур
11 жовтня

Україна - Сербія 1:1 

Голи: 0:1 - 16 Петров, 1:1 - 25 Жук

Україна: Савенко — Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма (к); Ципун, Мельник, Жук, Абакшин, Лебідь, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний.

Сербія: Вулич — Росич, Д. Томич, Лазаревич, Райчевич; Ніколич, Алексич, Матвієвич, Васич, Рамич, А. Томич, Петров, Сімич (к), Марінкович.

Попереджені: Корсун (17).

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