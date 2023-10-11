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ПСЖ підписав угоду зі складом з Dota 2, за який грає українець kaori

Сьогодні 14:52 179 0
ПСЖ підписав угоду зі складом з Dota 2, за який грає українець kaori

Склад Quest Esports з Dota 2 гратиме під тегом PSG.Quest на The International 2023 у межах партнерства з катарською командою.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Ростер команди складатиметься з тих самих гравців, що й до цього: Олег "kaori" Медведок (Україна), Тоні "No!ob" Ассаф (Ліван), Тобіас "Tobi" Бучнер (Австрія), Айбек "TA2000" Токаєв (Казахстан) та Омар "Omar" Мухрабі (Ліван).

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