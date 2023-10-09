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В Естонії звільнили тренера за вітання Путіну

Клуб розірвав контракт з тренером
Сьогодні 19:10 702 0
В Естонії звільнили тренера за вітання Путіну

Джерело - ukrinform.ua.

Чемпіон Естонії з футзалу клуб Смсраха (Віймсі) припинив співпрацю з головним тренером команди сербом Володимиром Йовановичем за публікацію у соцмережі привітання з днем народження на адресу президента росії володимира путіна.

Про це повідомляє національний мовник ERR.

"Ми припинили співпрацю через некоректну поведінку тренера в соціальних мережах", - сказав естонському радіо керівник клубу Андрій Головін.

За його словами, це зроблено через те, що Йованович привітав у Фейсбуці Путіна із днем народження. "Ми не можемо собі дозволити, щоб у поточний момент, коли триває війна, головний тренер команди так поводився", - сказав Головін.

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Йованович очолив команду з Віймсі наприкінці грудня минулого року, уклавши контракт на півтора роки.

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