Головне
"Люди, яких я знав, загинули": велика розмова Олександра Зінченка з Пірсом Морганом
Сьогодні 18:29 1486
Норвегія поступилася Шотландії: результати матчів відбору до Євро-2024
Сьогодні 20:57 479
Мінмолодьспорту України внесло зміну в наказ про заборону виступати на турнірах з росіянами
Сьогодні 19:59 408
Україна - Мальта: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:48 466
Провальний перший тайм, заміни Реброва та джокер Циганков: підсумки матчу Пн. Македонія - Україна
Сьогодні 13:12 831
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 09:38 543
Мудрик: Ніколи не сумнівайтеся у мені
Сьогодні 09:09 1261
Уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Північною Македонією
Сьогодні 08:13 4639
Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією
Сьогодні 07:00 5954
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО
Сьогодні 05:02 6481
Прямі трансляції

Латвійські вболівальники виконали кричалку "Путін - х***о"

Гра відбувалася на стадіоні Сконто у Ризі
Сьогодні 20:55 178 0
Латвійські вболівальники виконали кричалку "Путін - х***о"
Фото: AFP
#Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Фанатський сектор вболівальників збірної Латвії виконав кричалку "Путін - х***о" на домашньому матчі з Туреччиною (2:3) у межах відбору до Євро-2023.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

У мережі з'явилося відео, на якому латвійці стоячи скандують кричалку про президента РФ протягом пари десятків секунд.

Гра відбувалася на стадіоні Сконто у Ризі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією 5954
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 5126
Уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Північною Македонією Уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Північною Македонією 4639
Північна Македонія - Україна 2:3. Як це було Північна Македонія - Україна 2:3. Як це було 14089
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 12251
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО 6481
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13951
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 37833
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25663
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150607 7
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 112535
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 83774 1