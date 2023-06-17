Латвійські вболівальники виконали кричалку "Путін - х***о"

Джерело - Чемпіон.
Фанатський сектор вболівальників збірної Латвії виконав кричалку "Путін - х***о" на домашньому матчі з Туреччиною (2:3) у межах відбору до Євро-2023.
Про це повідомляє Zorya Londonsk.
У мережі з'явилося відео, на якому латвійці стоячи скандують кричалку про президента РФ протягом пари десятків секунд.
Гра відбувалася на стадіоні Сконто у Ризі.
Latvia fans singing putin huylo v Turkey yesterday 🇺🇦🤝🇱🇻 pic.twitter.com/6nH92powfZ— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2023
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!