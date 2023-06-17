Латвійські вболівальники виконали кричалку "Путін - х***о"

Гра відбувалася на стадіоні Сконто у Ризі

Джерело - Чемпіон.

Фанатський сектор вболівальників збірної Латвії виконав кричалку "Путін - х***о" на домашньому матчі з Туреччиною (2:3) у межах відбору до Євро-2023.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

У мережі з'явилося відео, на якому латвійці стоячи скандують кричалку про президента РФ протягом пари десятків секунд.

Гра відбувалася на стадіоні Сконто у Ризі.

Latvia fans singing putin huylo v Turkey yesterday 🇺🇦🤝🇱🇻 pic.twitter.com/6nH92powfZ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2023

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