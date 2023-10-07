Сокіл у серії булітів обіграв Кременчук у чемпіонаті України

Кияни вийшли на перше місце таблиці

Джерело - Чемпіон.

Сокіл обіграв Кременчук після серії булітів у матчі регулярного сезону чемпіонату України з хокею – 3:2.

Переможець визначився у серії булітів. Ромащенко реалізував свій кидок і приніс перемогу чинним чемпіонам.

Сокіл набрав п’ять очок та вийшов на перше місце таблиці. Кременчук з чотирма очками займає третій рядок.

Чемпіонат України з хокею

3 тур, 06 жовтня

Сокіл (Київ) – Кременчук 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Ромащенко (Бородай, Слюсар), 01:10. 1:1 – Середницький (Брага, - менш.), 05:43. 1:2 – Лялька (Варава, Середницький), 18:49. 2:2 – Бородай (Благий, Толстушко, - більш.), 49:32. 3:2 – Ромащенко (вирішальний булліт)

У наступному матчі Сокіл зіграє з Тризубом 7 жовтня. Кременчук зустрінеться із Дніпром 8 жовтня.

Раніше Кременчук розгромив дебютанта чемпіонату України.