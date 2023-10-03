Головне
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ
Вчора 23:56 778
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Сьогодні 14:51 2159
Арсенал Зінченка зіграє з Лансом, Реал - з Наполі в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:49 809
Костюк переграла Жабер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 11:30 880
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Сьогодні 07:55 5997
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст 1925 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 841
Богачук проведе наступний бій наприкінці 2023 року
Вчора 16:59 391
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Вчора 16:07 2046 1
Циганков вибув на місяць через травму
Вчора 15:07 1096
Мрія 2006 виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу
Вчора 14:37 1661
Прямі трансляції

Кременчук розгромив дебютанта чемпіонату України

Сьогодні 16:25 161 0
Кременчук розгромив дебютанта чемпіонату України
#Кременчук

Джерело - Чемпіон.

Кременчук здобув переконливу перемогу над дебютантом на старті нового сезону чемпіонату України з хокею.

Чемпіонат України з хокею
2 жовтня

Тризуб (Київ) - Кременчук 0:7 (0:1, 0:5, 0:1)

Шайби: 0:1 - Кривошапкін (Варава, С. Тимченко, - більш.), 07:30. 0:2 - Целогородцев (Лялька, Варава, - більш.), 21:51. 0:3 - С. Тимченко (Ігнатенко, Середницький, - більш.), 25:36. 0:4 - Целогородцев (Матусевич, Кривошапкін), 34:36. 0:5 - Брага, 35:42. 0:6 - Целогородцев (Кривошапкін, Матусевич), 38:58. 0:7 - Варава (Целогородцев, Лялька), 51:08

Напередодні Дніпро переграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 3588
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана 1785 1
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак 6343
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди 2607
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО 5997
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва 2159
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3594
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38326 4
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42050 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324192 9
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30572
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215599 1