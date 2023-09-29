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Росіяни виступлять на Паралімпіаді-2024 у нейтральному статусі

Росіяни допустили Паралімпіади-2024
Сьогодні 17:25 150 0
Росіяни виступлять на Паралімпіаді-2024 у нейтральному статусі

Джерело - tribuna.com.

Російські параатлети виступлять на майбутніх Паралімпійських іграх-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це повідомляє Paralympic Games.

Раніше стало відомо, що допуск росіян до Паралімпіади став можливим після того, як на генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) члени організації не підтримали повне призупинення членства НПК Росії.

Делегати генасамблеї проголосували за часткове відсторонення Паралімпійського комітету Росії. Через часткове відсторонення НПК Росії втрачає всі права членства в МПК, однак спортсмени мають право брати участь в змаганнях під нейтральним прапором.

Нагадаємо, що росіяни та білоруси не були представлені на зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні, що відбулася незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Паралімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.

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