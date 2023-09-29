Росіяни зможуть виступити на Паралімпіаді-2024

На генасамблеї МПК члени організації не підтримали повне призупинення членства росії

Джерело - Yahoo Sports.

Російські параатлети зможуть виступити на майбутніх Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Yahoo! News.

Це стало можливим після того, як на генасамблеї МПК члени організації не підтримали повне призупинення членства НПК росії.

Наразі члени Міжнародного паралімпійського комітету мають визначитися, у якому статусі росіяни виступатимуть на змаганнях: у нейтральному чи під власним прапором.

Паралімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 28 серпня до 8 вересня.

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