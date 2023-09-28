У керівництві Міністерства молоді та спорту України відбудуться зміни. Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту

Джерело - Чемпіон.

Чинний начальник управління спорту Львівської міської Ради Антон Нікулін замінить Вадима Гутцайта на посаді міністра молоді та спорту.

Про це повідомляє головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков.

Вадим Гутцайт повністю перейде на роботу у НОК України. Призначення Нікуліна очікується у найближчий місяць.

Нікулін - заслужений тренер України. Він тренував каратистів Станіслава Горуну та Галину Мельник.

Нагадаємо, що постанову щодо відставки Гутцайта розглядали на початку серпня, однак тоді комітет в складі Кожемякіна, Суркіса і Мазурашу проголосував проти.