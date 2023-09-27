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Польща побореться за право проведення літньої Олімпіади-2036

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про наміри країни боротися за право проведення Олімпійських ігор у 2036 році.
Сьогодні 20:52 132 0
Польща побореться за право проведення літньої Олімпіади-2036

Джерело - ukrinform.ua.

Польща подасть свою кандидатуру на проведення літніх Олімпійських ігор 2036 року.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

“Я хотів би оголосити тут після консультацій, які ми провели з керівництвом Польського олімпійського комітету, з міністром спорту і його працівниками, а також урядом, що ми маємо амбіції й намір розпочати кроки у напрямку проведення літніх Олімпійських ігор у нашій країні у 2036 році”, - сказав Дуда.

Президент найближчими днями підготує відповідний лист до президента МОК Томаса Баха, який голова Польського олімпійського комітету передасть йому під час зустрічі на початку жовтня.

Польща ніколи не проводила Олімпійські ігри. Цього літа країна стала господарем Європейських ігор, а у 2012 році спільно з Україною провела чемпіонат Європи з футболу.

Нагадаємо, латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії.

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