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Латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії

Латвія та Польща приєдналися до бойкоту Англії
Сьогодні 15:17 418 0
Латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії

Джерело - Федерація футболу Латвії.

Збірні Латвії всіх рівнів не будуть грати проти російських команд.

Про це заявила Федерація футболу Латвії.

Таке ж рішення прийняв і Польський футбольний союз щодо збірних Польщі.

Аналогічне рішення було прийняте в Англії. Федерація футболу Чехії заявила, що визначиться зі своєю позицією пізніше.

Раніше УЄФА прийняла рішення повернути до міжнародних виступів команди U-17 з РФ.

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