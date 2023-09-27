Латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії

Джерело - Федерація футболу Латвії.
Збірні Латвії всіх рівнів не будуть грати проти російських команд.
Про це заявила Федерація футболу Латвії.
Таке ж рішення прийняв і Польський футбольний союз щодо збірних Польщі.
Аналогічне рішення було прийняте в Англії. Федерація футболу Чехії заявила, що визначиться зі своєю позицією пізніше.
Раніше УЄФА прийняла рішення повернути до міжнародних виступів команди U-17 з РФ.
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