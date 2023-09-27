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Міочич: Cподіваюся, що Нганну шокує світ

Колишній чемпіон UFC прокоментував бій Нганну - Ф'юрі
Сьогодні 13:14 205 0
Міочич: Cподіваюся, що Нганну шокує світ
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - MMA Mania.

Френсіс Нганну має шанси перемогти Тайсона Ф'юрі в бою, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Про це розповів колишній чемпіон UFC Стіпе Міочич.

"Я дуже хотів провести матч-реванш з Френсісом. На жаль, він пішов заради більших та кращих справ, і це добре для нього. Після його відходу все, чого я хотів – це бій з Джо Джойсом. Це, безумовно, відстій, бо я хотів трилогію з Френсісом, але такі от пироги.

  Нганну: Ф’юрі - це великий монстр

На папері Тайсон Ф'юрі – один з найкращих боксерів усіх часів, але Френсіс б'є дуже сильно. Це бій, тут може статися все, що завгодно. Я бажаю йому всього найкращого. Сподіваюся, що він шокує світ", — сказав Міочич.

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