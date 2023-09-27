Міочич: Cподіваюся, що Нганну шокує світ

Джерело - MMA Mania.
Френсіс Нганну має шанси перемогти Тайсона Ф'юрі в бою, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.
Про це розповів колишній чемпіон UFC Стіпе Міочич.
"Я дуже хотів провести матч-реванш з Френсісом. На жаль, він пішов заради більших та кращих справ, і це добре для нього. Після його відходу все, чого я хотів – це бій з Джо Джойсом. Це, безумовно, відстій, бо я хотів трилогію з Френсісом, але такі от пироги.
Нганну: Ф’юрі - це великий монстр
На папері Тайсон Ф'юрі – один з найкращих боксерів усіх часів, але Френсіс б'є дуже сильно. Це бій, тут може статися все, що завгодно. Я бажаю йому всього найкращого. Сподіваюся, що він шокує світ", — сказав Міочич.
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