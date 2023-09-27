Міочич: Cподіваюся, що Нганну шокує світ

Френсіс Нганну має шанси перемогти Тайсона Ф'юрі в бою, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Про це розповів колишній чемпіон UFC Стіпе Міочич.

"Я дуже хотів провести матч-реванш з Френсісом. На жаль, він пішов заради більших та кращих справ, і це добре для нього. Після його відходу все, чого я хотів – це бій з Джо Джойсом. Це, безумовно, відстій, бо я хотів трилогію з Френсісом, але такі от пироги.