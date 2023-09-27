Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі

Збірна України з пляжного футболу пропустить чемпіонат світу.

Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.

Причиною такого рішення стала участь у турнірі збірної білорусі.

"Збірна України з пляжного футболу не зіграє на найближчому чемпіонаті світу, який пройде 15-24 лютого в ОАЕ. Наша збірна здобула одну з чотирьох перепусток від Європи, але також на чемпіонат світу в Дубаї кваліфікувалася і збірна білорусі. АПФУ та УАФ зверталася до FIFA та BSWW з проханням відсторонити команду білорусі від виступів, через те що ця команда представляє країну-подільника терористичного режиму росії та є співучасником збройної агресії проти України.