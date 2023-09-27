Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі

Джерело - Асоціація пляжного футболу України.
Збірна України з пляжного футболу пропустить чемпіонат світу.
Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.
Причиною такого рішення стала участь у турнірі збірної білорусі.
"Збірна України з пляжного футболу не зіграє на найближчому чемпіонаті світу, який пройде 15-24 лютого в ОАЕ. Наша збірна здобула одну з чотирьох перепусток від Європи, але також на чемпіонат світу в Дубаї кваліфікувалася і збірна білорусі. АПФУ та УАФ зверталася до FIFA та BSWW з проханням відсторонити команду білорусі від виступів, через те що ця команда представляє країну-подільника терористичного режиму росії та є співучасником збройної агресії проти України.
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Але футбольні чиновники відмовилися це робити, як відмовилися від пропозиції, щоб білоруси зіграли без своїх національних символів. Виконуючи Наказ #4435 Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року., який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени/команди, які представляють російську федерацію та республіку білорусь, збірна України з пляжного футболу не зіграє на чемпіонаті світу 2024 в ОАЕ", - йдеться у заяві.
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