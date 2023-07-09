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Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу-2024

Матч завершився з рахунком 5:2
Сьогодні 20:10 184 0
Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу виграла в Молдови у плей-оф кваліфікації до ЧС-2024.

Матч завершився з рахунком 5:2.

Чемпіонат світу-2024
Кваліфікація, плей-оф
9 липня

Україна - Молдова 5:2

Голи: 1:0 - 2, Зборовський, 1:1 - 5 Подлєснов, 2:1 - 22 Пославський, 2:2 - 23 Граур, 3:2 - 25 Пашко, 4:2 - 27 Войтенко, 5:2 - 29 Неруш

Завдяки цій перемозі українська команда увійшла до числа 4-х найкращих збірних європейського відбору, що забезпечили собі участь у світовій першості, яка пройде з 15 по 25 лютого в ОАЕ.

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