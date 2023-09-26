Україна здобула п'ять медалей на ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Українські борці вибороли п'ять медалей та дві олімпійські ліцензії на чемпіонаті світу з боротьби у Бєлграді.

Віцечемпіонкою світу у ваговій категорії до 59 кг, здобувши свою п'яту нагороду світового гатунку, стала Юлія Ткач.

"Бронзу", а разом з нею і путівки до олімпійського Парижа-2024 вибороли Ірина Коляденко (до 62 кг) та Жан Беленюк (до 87 кг).

На третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Ярослав Фільчаков (до 82 кг) та Василь Михайлов (до 79 кг).

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