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Беленюк здобув ліцензію на Олімпіаду-2024

Сьогодні 21:09 90 0
Беленюк здобув ліцензію на Олімпіаду-2024
#Жан Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Чинний олімпійський чемпіон Жан Беленюк у вольовому стилі виборює для України другу ліцензію на Чемпіонаті світу з боротьби.

У сутичці за бронзу Беленюк переміг Нурсултана Турсинова з Казахстану - 7:2. Також українець завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 у ваговій категорії до 87 кг.

В 1/8 фіналу Беленюк програв лідеру посіву Алі Дженгізу з Туреччини. Дженгіз вийшов до фіналу змагань, тому українець отримав шанс поборотися за бронзу турніру. У втішних сутичках Жан переміг Тоні Метсомекі з Фінляндії (5:1) та Жалгасбая Бердимуратова з Узбекистану (5:3).

Нагадаємо, що на рахунку Беленюка золото та срібло Олімпіади. Це нагорода ЧС стала для українця 5-ю – на його рахунку 2 золота, срібло та 2 бронзи.

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