Магучіх: За рік війни я стала сильнішою та більш підготовленою

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх намагається доносити до міжнародної спільноти інформацію про війну в Україні.

Про це розповіла сама спортсменка в інтерв’ю норвезькому виданню NRK.

"Автовокзал, розташований поряд з залізничною станцією, був розбомблений у той день, коли мої батьки потягом їхали в Будапешт.

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Важко зберігати концентрацію, але за рік війни я стала сильнішою та краще підготовленою. Я знаю, що мені слід продовжувати змагатися. Тому що тут (на міжнародних турнірах - прим.) я можу розповісти про те, що війна не закінчилася та показати, що я з України", - сказала Магучіх.