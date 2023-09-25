Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує

Колишнього очільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки не існує для українських спортсменів.

Про це розповіла легкоатлетка Ярослава Магучіх.

"Я дуже пишаюся Бубкою як спортсменом, адже він встановив багато світових рекордів. Але він мені не подобається як людина, тому що на початку війни він не зайняв чіткої позиції. Для всіх нас, спортсменів, Бубки зараз не існує", – сказала Магучіх.