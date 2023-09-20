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Україна - Польща 2:3: огляд матчу кваліфікації на ЧС

Українці програли мінімальним з рахунком
Вчора 22:31 300 0
Україна - Польща 2:3: огляд матчу кваліфікації на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу у другому матчі відбору на чемпіонат світу-2024, виграючи 2:0, програла збірній Польщі з рахунком 2:3. 

Кубок світу з футзалу
Кваліфікація, 2 тур
20 вересня

Україна - Польща 2:3 (2:2) 

Голи: Корсун (11), Педяш (13) - Крізель (13), Ципун (20, авт.), Марек (34)

У паралельному матчі кваліфікаційної групи В Сербія зіграла внічию з Бельгією - 3:3. Таким чином українці опустились на 3-тє місце турнірної таблиці. Наступні матчі наша команда зіграє 6 та 11 жовтня проти Сербії. Чемпіонат світу з футзалу пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Узбекистані.

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