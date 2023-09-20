Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу

Українці програли мінімальним з рахунком

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу у другому матчі відбору на чемпіонат світу-2024, виграючи 2:0, програла збірній Польщі з рахунком 2:3.

Другий матч на шляху до Мундіалю збірна України проводила в угорському Беретьоуйфалу. Арена “Палфі Іштван”, яка вміщує 1350 глядачів була обрана домашньою для ігор "синьо-жовтих" у цьому відбірковому циклі. Попри невелику місткість арени, трибуни були напівпусті. Уболівальників, які активно підтримували нашу команду, також помічено не було.

У порівнянні з надпереконливою перемогою над бельгійцями (10:2) ми мали одну втрату. Автор хет-трику з бельгійцями Данило Абакшин не зміг взяти участі в цьому матчі й навіть не був заявлений.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко стартову четвірку не змінював. Ті ж 4 представники віцечемпіона країни “Урагана”: Шотурма, Швед, Корсун, Фаренюк разом із воротарем Ципуном вийшли в старті й зараз

Українці розпочали дуже активно, так що Томаш Лутецкі вже на 2-й хвилині був змушений ціною жовтої картки зупиняти нашого капітана Петра Шотурму. “Синьо-жовті” повністю контролювали хід поєдинку, раз по раз дальніми ударами пробували міць кіпера поляків. На 10-й хвилині Корсун із розрізного пасу Шотурми зумів прошити воротаря точним ударом у ближній верхній кут.

Друга четвірка в цьому матчі також була незмінною і складалась із представників київських команд, чемпіона країни “ХІТа” та “Аврори-Класт”: Чернявський, Завертаний, Жук та Семенченко. Вже через дві хвилини вони подвоїли перевагу. Як і з бельгійцями, пройшов стандарт. Чернявський з аута прострілив - Педяш замкнув. Україна виглядала дуже потужно, здавалося, ще декілька голів не за горами.

Тренер поляків відразу взяв тайм-аут і згодом голкіпер поляків почав підключатись до атак своєї команди. Підключався Калюжа не довго. Майже відразу поляки один гол сквитали, але не завдяки більшості, а завдяки рикошету - м’яч після дального удару Крізеля ковзнув у кут. Маленька неприємність, але нічого більше. Українці далі взялися за справу. Жук, Педяш, Чернявський, Швед, Шотурма - усі мали епізоди для голів. Поляки могли зупинити “синьо-жовтих” завдяки фолам. Залишалося грати ще 5 хвилин у таймі, а поляки вже були на межі дабл-пенальті. Заробити стандарт усе ж не вдалось, а “біло-червоним” пощастило з рикошетом ще раз. Канєвскі з лівого флангу проштовхнув м’яч у центр, а наш воротар Кирило Ципун невдало підставив ногу і круглий закотився у ворота. Перерва - 2:2.

У другому таймі українці на правах господаря і фаворита далі понеслися в атаку. Класний момент був у найкращого бомбардира чемпіонату України Жука, але він не зміг переграти кіпера поляків. Українці повністю переграли суперника за ударами, але Калюжа грав дуже надійно. Також багато ударів від українців були просто неточними. У поляків ударів було не так багато, зате відсоток пострілів у площину був набагато більшим. Таку статистику гостям вдалося втілити у життя. Українців покарали їхньою ж зброєю - стандартом. Передача з корнера на шість метрів, звідки Марек ударом зльоту вивів поляків уперед.

За 3 з половиною хвилини українці пішли у ва-банк, але хороших моментів так і не створили. 2:3, збірна Польщі в 16-му матчі в історії вперше виграла в України.

Кубок світу з футзалу

Кваліфікація, 2 тур

20 вересня

Україна - Польща 2:3 (2:2)

Голи: Корсун (11), Педяш (13) - Крізель (13), Ципун (20, авт.), Марек (34)

У паралельному матчі кваліфікаційної групи В Сербія зіграла внічию з Бельгією - 3:3. Таким чином українці опустились на 3-тє місце турнірної таблиці. Наступні матчі наша команда зіграє 6 та 11 жовтня проти Сербії. Чемпіонат світу з футзалу пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Узбекистані.

Володимир Крупчук спеціально для Чемпіона

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