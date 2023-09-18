Український гонщик Бондарев здобув перші бали Суперліцензії FIA

Джерело - Чемпіон.
Український картингіст Олександр Бондарев здобув перші бали Суперліцензії FIA, яка видається Міжнародною автомобільною федерацією.
Про це повідомляє FIA Super Licence Updates.
14-річний гонщик отримав 2 бали завдяки тому, що став чемпіоном Європи з картингу серед юніорів.
CIK-FIA European OKJ Championship (Full SL Points Awarded)— FIA Super Licence Updates (@FIA_SL_) September 8, 2023
1. Oleksandr Bondarev (2)
2. Thibaut Ramaekers (1)
Суперліцензія складається з певних пунктів до виконання та дає право пілоту виступати у змаганнях Формули-1. Для цього необхідно набрати 40 балів та досягнути 18 років.
Напередодні команда Формули-1 вперше в історії підписала українця.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!