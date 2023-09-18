Український гонщик Бондарев здобув перші бали Суперліцензії FIA

Українець став чемпіоном Європи з картингу серед юніорів

Джерело - Чемпіон.

Український картингіст Олександр Бондарев здобув перші бали Суперліцензії FIA, яка видається Міжнародною автомобільною федерацією.

Про це повідомляє FIA Super Licence Updates.

14-річний гонщик отримав 2 бали завдяки тому, що став чемпіоном Європи з картингу серед юніорів.

CIK-FIA European OKJ Championship (Full SL Points Awarded)

1. Oleksandr Bondarev (2)

2. Thibaut Ramaekers (1) — FIA Super Licence Updates (@FIA_SL_) September 8, 2023

Суперліцензія складається з певних пунктів до виконання та дає право пілоту виступати у змаганнях Формули-1. Для цього необхідно набрати 40 балів та досягнути 18 років.

Напередодні команда Формули-1 вперше в історії підписала українця.

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