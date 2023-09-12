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Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця

Сьогодні 17:47 Юрко Юрченко 265 0
Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця

14-річний картингіст Олександр Бондарев приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing та може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1. Партнером гонщика виступає благодійний фонд Favbet Foundation, що підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я і спортивного розвитку.

Williams Racing — легендарна незалежна британська команда Формули-1, заснована у 1970-х роках, яка має свою історію створення та зробила значний внесок у розвиток автоспорту. Люди світового класу Williams є його найважливішим активом. У складі команди є багато легенд Формули-1, у тому числі пілоти, що вигравали чемпіонат світу. Найвідоміші — Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Менселл, Деймон Хілл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Піке та інші. Команда також стала девʼятиразовим переможцем "Кубка конструкторів".

Williams Racing заснувала свою гоночну академію для розвитку молодих спортсменів у автоспорті, кінцевою метою якою є місце гонщика у Формули-1. Серед  недавніх випускників академії — Логан Сарджент, що дебютував в Формулі-1 у цьому сезоні. 

Нещодавно українець Олександр Бондарев здобув титул Чемпіона Європи, а вже сьогодні він ділиться наступним прогресивним кроком у своїй кар’єрі, який також залишить слід в історії автоспорту України. Підтримує розвиток юного гонщика благодійний фонд Favbet Foundation.

Ставши частиною юніорської програми, Олександр отримає більше перспектив для розвитку, наразі виступаючи в юнацьких категоріях автоспорту. Він матиме повну підтримку, навчатиметься в легендарних тренерів й отримуватиме від них професійні настанови. 

"Маю честь приєднатися до Гоночної академії Williams. Williams Racing — одна з найвідоміших команд в автоспорті, яка об'єднує одних із найкращих пілотів у спортивних перегонах. Для мене честь отримати шанс стати частиною цієї історії. З п'яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. У мене, звичайно, попереду ще довгий шлях, але це величезний крок. Завжди знав, що участь у програмі для молодих пілотів Формули-1 має вирішальне значення, і я наполегливо працюватиму, щоб виправдати довіру, яку Джеймс і Свен висловили мені", — розповідає Олександр.

Спортивний директор Williams Racing Свен Смітс прокоментував цю новину: "Ми раді повідомити, що Олександр приєднався до Гоночної Академії Williams. Він — цінний молодий талант, за яким ми спостерігали деякий час. У свої 14 років він уже має кілька виняткових досягнень, зокрема перемогу на Чемпіонаті Європи FIA-CIK у 2023 році. Олександр продемонстрував великий потенціал у ранньому віці, і ми з нетерпінням чекаємо на підтримку його розвитку, поки він продовжує свій шлях у картингу". 

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