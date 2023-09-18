Зеленський звернувся до військових, які брали участь в Іграх нескорених

Зеленський записав звернення до українських військових

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських військових, які брали участь в Іграх нескорених-2023.

Відповідне звернення опубліковано у соцмережах Зеленського.

"Пані та панове. Шановні захисники й захисниці. Воїни! Нескорені! Я щиро вітаю всіх вас із поверненням на рідну землю. З поверненням і з перемогами, з відмінними результатами.

Збірна України здобула 34 медалі на Іграх нескорених-2023

Цього року на Іграх нескорених наша збірна здобула медалі в багатьох дисциплінах. Тридцять чотири медалі різного ґатунку. Але й золото, і срібло, і бронза передусім доводять незламність українського духу та міцність вашого характеру, який сильніший за будь-які обставини.

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Ви для всіх приклад надпотужної волі. І це надихає. Це заряджає. Це показує всьому світу, а Україні дає змогу знати й не забувати, що з нескорених народжується нація та завдяки нескореним нації витримують усе. І перемагають усе. Дякую всім вам. Слава Україні", – сказав Зеленський.

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