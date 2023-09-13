Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023

Джерело - Чемпіон.
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл зустрілись з українською парамедикинею Юлією "Тайрою" Паєвською на Іграх нескорених у Дюссельдорфі.
Про це повідомляє justjared.
Принц Гаррі, який є засновником Ігор нескорених, разом з дружиною Меган Маркл провів особисту зустріч з Тайрою.
Зеленський - про українців на Іграх нескорених: Пишаюся таким народом
Під час церемонії відкриття Гаррі згадав українську збірну й Тайру.
Переглянути цей допис в Instagram
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!