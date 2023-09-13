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Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023

Під час церемонії відкриття Гаррі згадав українську збірну
Сьогодні 14:02 396 0
Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023

Джерело - Чемпіон.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл зустрілись з українською парамедикинею Юлією "Тайрою" Паєвською на Іграх нескорених у Дюссельдорфі.

Про це повідомляє justjared.

Принц Гаррі, який є засновником Ігор нескорених, разом з дружиною Меган Маркл провів особисту зустріч з Тайрою.

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Під час церемонії відкриття Гаррі згадав українську збірну й Тайру.

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Допис, поширений Just Jared (@justjared)

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