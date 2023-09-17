Російський борець, який підтримав війну в Україні, здобув ліцензію на ОІ-2024

Сідаков виступає на чемпіонаті світу у нейтральному статусі

Російський борець заурбек сідаков здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 на чемпіонаті світу з вільної боротьби.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Сідаков виступає на чемпіонаті світу у нейтральному статусі. У півфіналі вагової категорії до 74 кг росіянин переміг Турана Байрамова з Азербайджану.

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Вихід до фіналу забезпечив Сідакову квоту на Олімпіаду в Парижі.

Сідаков є чинним олімпійським чемпіоном. 18 березня 2022 року він взяв участь у мітингу на стадіоні Лужники на підтримку війни в Україні.

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