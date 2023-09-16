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Пак’яо: Моє бажання – здобути золоту медаль на Олімпіаді

Менні Пак’яо прокоментував участь в Олімпіада
Сьогодні 10:40 213 0
Пак’яо: Моє бажання – здобути золоту медаль на Олімпіаді
Фото - Getty Images
#Менні Пак'яо

Джерело - tribuna.com.

44-річний колишній чемпіон Менні Пак’яо налаштований здобути перемогу на Олімпіаді-2024.

Про це розповів сам філіппінський боксер.

"Я чекаю цього і дуже радію цьому.

З самого початку я поїхав до Маніли, щоб стати частиною філіппінської команди, але мене не вибрали, мені відмовили.

Вони сказали, що я поганий. Моє бажання – здобути золоту медаль на Олімпіаді", - сказав Пак’яо.

Раніше президент Олімпійського комітету Філіппін Авраам Толентіно розповів про бажання Пак’яо виступити в Парижі.

Пак’яо володів титулами в шести вагових категоріях. Останній бій він провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу.

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