Пак’яо: Моє бажання – здобути золоту медаль на Олімпіаді

Джерело - tribuna.com.
44-річний колишній чемпіон Менні Пак’яо налаштований здобути перемогу на Олімпіаді-2024.
Про це розповів сам філіппінський боксер.
"Я чекаю цього і дуже радію цьому.
З самого початку я поїхав до Маніли, щоб стати частиною філіппінської команди, але мене не вибрали, мені відмовили.
Вони сказали, що я поганий. Моє бажання – здобути золоту медаль на Олімпіаді", - сказав Пак’яо.
Раніше президент Олімпійського комітету Філіппін Авраам Толентіно розповів про бажання Пак’яо виступити в Парижі.
Пак’яо володів титулами в шести вагових категоріях. Останній бій він провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!