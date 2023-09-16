Пак’яо: Моє бажання – здобути золоту медаль на Олімпіаді

44-річний колишній чемпіон Менні Пак’яо налаштований здобути перемогу на Олімпіаді-2024.

Про це розповів сам філіппінський боксер.

"Я чекаю цього і дуже радію цьому.

З самого початку я поїхав до Маніли, щоб стати частиною філіппінської команди, але мене не вибрали, мені відмовили.

Вони сказали, що я поганий. Моє бажання – здобути золоту медаль на Олімпіаді", - сказав Пак’яо.