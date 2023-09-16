Абакшин: Скучили за іграми збірної

Джерело - Чемпіон.
Гравець збірної України з футзалу Данило Абакшин прокоментував впевнену перемогу над бельгійцями (10:2) у кваліфікації Чемпіонату світу.
- Надупевнена перемога над бельгійцями. Це ми так сильно зіграли чи Бельгія провалилась?
- Перш за все з хлопцями гарно налаштувались і перенесли це на паркет. Перша гра, як-не-як, скучили за іграми збірної.
- Ти зробив хет-трик за 6 хвилин. Це твій найшвидший хет-трик?
- Так, такого ще не було. (Сміється)
- В першому таймі ви вигравали 7:1. Що Олександр Косенко вам казав у перерві, щоб настроїти на другий тайм?
- Продовжити контролювати гру і довести її до логічного завершення.
- Що чекати від збірної Польщі?
- Обов’язково розберемо і подивимось їх гру з Сербією. А взагалі, матч покаже.
Збірна України свій другий матч зіграє у середу, 20 вересня, в угорському Беретьйоуйфалу проти команди Польщі. Це буде наш домашній поєдинок.
Читайте звіт про матч Бельгія - Україна від нашого спеціального кореспондента.
Володимир Крупчук для Чемпіона