Абакшин: Скучили за іграми збірної

Гравець збірної України з футзалу Данило Абакшин прокоментував впевнену перемогу над бельгійцями (10:2) у кваліфікації Чемпіонату світу.

- Надупевнена перемога над бельгійцями. Це ми так сильно зіграли чи Бельгія провалилась?

- Перш за все з хлопцями гарно налаштувались і перенесли це на паркет. Перша гра, як-не-як, скучили за іграми збірної.

- Ти зробив хет-трик за 6 хвилин. Це твій найшвидший хет-трик?

- Так, такого ще не було. (Сміється)

- В першому таймі ви вигравали 7:1. Що Олександр Косенко вам казав у перерві, щоб настроїти на другий тайм?

- Продовжити контролювати гру і довести її до логічного завершення.

- Що чекати від збірної Польщі?

- Обов’язково розберемо і подивимось їх гру з Сербією. А взагалі, матч покаже.