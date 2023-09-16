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Абакшин: Скучили за іграми збірної

Сьогодні 01:15 190 0
Абакшин: Скучили за іграми збірної
#Збірна України з футзалу, #Абакшин

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України з футзалу Данило Абакшин прокоментував впевнену перемогу над бельгійцями (10:2) у кваліфікації Чемпіонату світу.

- Надупевнена перемога над бельгійцями. Це ми так сильно зіграли чи Бельгія провалилась?

- Перш за все з хлопцями гарно налаштувались і перенесли це на паркет. Перша гра, як-не-як, скучили за іграми збірної.

- Ти зробив хет-трик за 6 хвилин. Це твій найшвидший хет-трик?

- Так, такого ще не було. (Сміється)

- В першому таймі ви вигравали 7:1. Що Олександр Косенко вам казав у перерві, щоб настроїти на другий тайм?

- Продовжити контролювати гру і довести її до логічного завершення. 

- Що чекати від збірної Польщі?

- Обов’язково розберемо і подивимось їх гру з Сербією. А взагалі, матч покаже.

Збірна України свій другий матч зіграє у середу, 20 вересня, в угорському Беретьйоуйфалу проти команди Польщі. Це буде наш домашній поєдинок. 

Читайте звіт про матч Бельгія - Україна від нашого спеціального кореспондента.

Володимир Крупчук для Чемпіона

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