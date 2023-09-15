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Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу

Сьогодні 22:55 375 0
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу з упевненої перемоги стартувала в четвертому раунді кваліфікації на Чемпіонат світу. Українці розгромили Бельгію з рахунком 10:2. 

Матч проходив у Бельгії в передмісті Брюсселя - місті Рождал. Це була стартова гра четвертого раунду кваліфікації на світову першість. Навіть невеликий за місткістю зал не зібрав ажіотажу. Склалося враження, що українців було навіть більше, ніж бельгійців. 

Нехай вас не вводить в оману розгромний рахунок. Збірна Бельгії доволі міцний середняк європейського футзалу. Просто гра збірної України сьогодні була на дуже високому рівні. 

У "синьо-жовтих" були певні кадрові проблеми перед матчем. Микола Микитюк та Євген Сірий зазнали травм, та не були викликані на цей збір. Зате потрапили до команди декілька дебютантів. 

І один із них, Назар Швед, уже на 11-й секунді з кутового віддав передачу на капітана Петра Шотурму, який вколотив м’яч у сітку. Такий потрібний швидкий гол. 

Пресинг по всьому майданчику змусив бельгійців помилитися знову. Другий пас воротарю (у футзалі кіпер може лише раз за атаку торкатися до м’яча на своїй частині майданчика) і вільний удар на користь українців. Короткий пас Чернявського і Педяш забиває другий гол. Таким чином друга четвірка, складена із гравців київського ХІТа та Аврори, зрівняла внутрішньокомандну суперечку четвірок. 

Ще один стандарт від українців і третій гол. Знову пара “ураганівців” Швед - Шотурма розіграли комбінацію, але тепер завершував її Швед. 

Хвилинна занепокоєність за результат настала, коли бельгійці один гол відіграли. Рахунок 1:3 тримався менш як хвилину. Кутовий, вільний, аут, тепер штрафний. Андрій Мельник прямим ударом зі штрафного пробив кіпера господарів. 

Це вже розгром, але українці не зупинялись. Голи дійсно були на будь-який смак. Данило Абакшин завершив точним ударом у дальній кут свій сольний прохід. Він же замкнув дальню штангу з паса Мельника, який класно протиснув захисника. Мельник - Зварич - Абакшин і вже рахунок 7:1. Абакшин оформив хет-трик рівно за 6 хвилин. 

Про що говорити тренеру в перерві за такого рахунку... Але слід додати, що бельгійці у другому таймі не здавались, грали й боролися так, ніби рахунок ще бойовий. Але українці краще реалізовували й у другому таймі. Педяш, класний удар у дальній кут - 8:1.  

Дальнє закидання капітана Шотурми “відрізає” воротаря бельгійців і Корсун забиває у порожні - 9:1. Наприкінці матчу бельгійці забили вдруге, але остання крапка була за нами. Другий воротар України Юрій Савенко, який стояв у другому таймі замість Кирила Ципуна, вкинув м’яч, а Артем Фаренюк головою підправив його у ворота. 

Кутовий, вільний удар, аут, штрафний, сольний прохід зі своєї половини, замкнена дальня штанга, гол у порожні ворота, гол головою, ми не забивали хіба ударом через себе.  

Кубок світу з футзалу
Кваліфікація, 1 тур
15 вересня

Бельгія – Україна 2:10 (1:7, 1:3)

Стартова надупевнена перемога збірної України й наші очолюють квартет В. У паралельному матчі групи серби на виїзді здолали поляків (2:1). Збірна України свій другий матч зіграє у середу, 20 вересня, в угорському Беретьйоуйфалу проти команди Польщі. Це буде наш домашній поєдинок. 

Пряму путівку на Кубок світу отримають переможці 5 груп. Ще 2 путівки розіграють у плей-оф 4 найкращі збірні, що посіли другі місця у своїх групах.

Чемпіонат світу пройде з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Узбекистані. 

Володимир Крупчук для Чемпіона

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