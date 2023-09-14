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Росіян і білорусів допустили до змагань зі скейтбордингу

Вчора 22:52 186 0
Росіян і білорусів допустили до змагань зі скейтбордингу

Джерело - tribuna.com.

Міжнародна федерація скейтбордингу (World Skate) допустила до міжнародних турнірів спортсменів з росії та Білорусі.

Про це повідомляє World Skate.

World Skate повторила своє рішуче засудження вторгнення росії в Україну й буде продовжувати підтримувати український спортивний рух.

Федерація прагне поважати право всіх спортсменів, незалежно від їхньої національності, на недискримінаційне ставлення.

З 1 січня 2024 року росіяни і білоруси будуть допущені до міжнародних змагань у нейтральному статусі відповідно до рекомендацій Виконкому МОК від 31 березня 2023 року.

Організація вимагатиме дотримання нейтральності.

Також World Skate готова допустити до олімпійської кваліфікації скейтбордистів з росії та Білорусії, але куруватиметься у цьому питанні рішенням МОК.

Скейтбординг буде вдруге представлений на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, МОК планує внести правки до Олімпійської хартії.

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