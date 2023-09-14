Росіян і білорусів допустили до змагань зі скейтбордингу

Джерело - tribuna.com.
Міжнародна федерація скейтбордингу (World Skate) допустила до міжнародних турнірів спортсменів з росії та Білорусі.
Про це повідомляє World Skate.
World Skate повторила своє рішуче засудження вторгнення росії в Україну й буде продовжувати підтримувати український спортивний рух.
Федерація прагне поважати право всіх спортсменів, незалежно від їхньої національності, на недискримінаційне ставлення.
З 1 січня 2024 року росіяни і білоруси будуть допущені до міжнародних змагань у нейтральному статусі відповідно до рекомендацій Виконкому МОК від 31 березня 2023 року.
Організація вимагатиме дотримання нейтральності.
Також World Skate готова допустити до олімпійської кваліфікації скейтбордистів з росії та Білорусії, але куруватиметься у цьому питанні рішенням МОК.
Скейтбординг буде вдруге представлений на Олімпіаді-2024.
Нагадаємо, МОК планує внести правки до Олімпійської хартії.