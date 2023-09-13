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Тайра: У мене було враження, що я обіймаю побратима, а не принца Гаррі

Українська парамедикиня розповіла про зустріч із принцом Гаррі
Сьогодні 15:00 214 0
Тайра: У мене було враження, що я обіймаю побратима, а не принца Гаррі

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська зустрілася з принцом Гаррі на відкритті Ігор нескорених у Дюссельдорфі.

Про це вона розповіла Суспільному.

"Чесно, я не можу досі прийти в себе від шоку. Я дуже вражена його щирістю й людяністю. Він знайшов мене за сценою. Підійшов, обійняв. Не було жодної камери: ніхто цього не бачив, крім нашої команди.

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Він сказав: "Я радий, що ти повернулася. Ти є частиною сім'ї "інвіктус", і ми своїх не кидаємо". Ми всі разом. Це одна з речей, які нас об’єднують, і вклад принца Гаррі в це надзвичайний. У мене було враження, що я обіймаю побратима, а не принца. Так я обіймаю своїх побратимів на фронті", - сказала Паєвська.

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