Українки розгромили Бельгію та вийшли до плей-оф чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України вийшла до 1/8 фіналу командного ЧЄ-2023 з настільного тенісу.

Українська команда у матчі за друге місце у групі обіграла команду Бельгії з рахунком 3:0. Свої матчі виграли українки Маргарита Песоцька (3:0), Ганна Гапонова (3:1), Соломія Братейко (3:0).

Українська збірна посіла друге місце у групі С, де також виступали команди Угорщини та Бельгії.

Суперник України в 1/8 фіналу визначиться пізніше після закінчення матчів в інших групах. Раніше чоловіча збірна України також пробилася до плей-оф.

Настільний теніс. Командний чемпіонат Європи

Мальме (Швеція), 12 вересня. Жінки

Україна - Бельгія 3:0

Маргарита Песоцька - Лілу Масарт 3:0 (11:3, 11:5, 11:6)

Ганна Гапонова - Марго Деграф 3:1 (11:5, 11:7, 11:13, 11:3)

Соломія Братейко - Жюлі ван Хауверт 3:0 (11:5, 11:8, 14:12)

Підсумкове становище у групі: