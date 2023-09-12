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Українки розгромили Бельгію та вийшли до плей-оф чемпіонату Європи

Сьогодні 19:55 220 0
Українки розгромили Бельгію та вийшли до плей-оф чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України вийшла до 1/8 фіналу командного ЧЄ-2023 з настільного тенісу.

Українська команда у матчі за друге місце у групі обіграла команду Бельгії з рахунком 3:0. Свої матчі виграли українки Маргарита Песоцька (3:0), Ганна Гапонова (3:1), Соломія Братейко (3:0).

Українська збірна посіла друге місце у групі С, де також виступали команди Угорщини та Бельгії.

Суперник України в 1/8 фіналу визначиться пізніше після закінчення матчів в інших групах. Раніше чоловіча збірна України також пробилася до плей-оф.

Настільний теніс. Командний чемпіонат Європи
Мальме (Швеція), 12 вересня. Жінки

Україна - Бельгія 3:0

  • Маргарита Песоцька - Лілу Масарт 3:0 (11:3, 11:5, 11:6)
  • Ганна Гапонова - Марго Деграф 3:1 (11:5, 11:7, 11:13, 11:3)
  • Соломія Братейко - Жюлі ван Хауверт 3:0 (11:5, 11:8, 14:12)

Підсумкове становище у групі:

  • 1. Угорщина - 2 перемоги (3:0, 3:2)
  • 2. Україна - 1 перемога (3:0), 1 поразка (2:3)
  • 3. Бельгія - 2 поразки (0:3, 0:3)
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