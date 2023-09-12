Збірна України переграла Сербію та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України вийшла до 1/8 фіналу командного ЧЄ-2023 з настільного тенісу.
Українська команда у матчі за друге місце у групі обіграла команду Сербії з рахунком 3:0.
На чемпіонаті Європи визначаться команди, які у лютому 2024 року зіграють на чемпіонаті світу у південнокорейському Пусані.
Настільний теніс. Командний чемпіонат Європи
Мальме (Швеція), 11 вересня
Україна - Сербія 3:0
- Ярослав Жмуденко - Димитріє Леваяц 3:2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:2, 11:6)
- Євген Прищепа - Жолт Пето 3:0 (11:9, 11:8, 11:7)
- Віктор Єфімов - Марко Євтович 3:1 (11:6, 8:11, 12:10, 11:7)
Підсумкове становище у групі:
- 1. Франція - 2 перемоги (3:0, 3:1)
- 2. Україна - 1 перемога (3:0), 1 поразка (1:3)
- 3. Сербія - 2 поразки (0:3, 0:3)