Збірна України переграла Сербію та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України вийшла до 1/8 фіналу командного ЧЄ-2023 з настільного тенісу.

Українська команда у матчі за друге місце у групі обіграла команду Сербії з рахунком 3:0.

На чемпіонаті Європи визначаться команди, які у лютому 2024 року зіграють на чемпіонаті світу у південнокорейському Пусані.

Настільний теніс. Командний чемпіонат Європи

Мальме (Швеція), 11 вересня

Україна - Сербія 3:0

Ярослав Жмуденко - Димитріє Леваяц 3:2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:2, 11:6)

Євген Прищепа - Жолт Пето 3:0 (11:9, 11:8, 11:7)

Віктор Єфімов - Марко Євтович 3:1 (11:6, 8:11, 12:10, 11:7)

Підсумкове становище у групі: