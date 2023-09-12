Тупчій: Якщо будемо крутитися в Золотій Євролізі, для нас це користі не принесе

Гравець збірної України з волейболу Василь Тупчій поділився емоціями після програного матчу від словенців у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

- Супергра, але чогось не вистачило. Чого?

- Це команда топрівня, з якими в кінці партії важко боротися. Зіграв їхній досвід. Нам трохи не повезло, там декілька сантиметрів, десь на подачі не вистачило... Вони так у Туреччини виграли, всі кінцівки.

- Сьогодні подача була на дуже високому рівні, а в минулих матчах не так. Чому така відчутна різниця?

- Перші дві партії ми дуже помилялись на подачі. Вони - навпаки - не ризикували, а просто її тримали. Ми багато помилялись на прийомі перші два сети, не доводили ці прості подачі, потім ми почали ризикувати, почали летіти подачі й нам стало легше грати, але все ж таки кінцівки всі не наші.

- У кінці другої партії склалось таке враження, що пасуючий тебе навантажував постійно, а ти вже замучився пробивати. Є домовленість у команді, що ти можеш сказати, мовляв, дай мені одну атаку перепочити?

- Ні, ніякої домовленості немає. Це особисте рішення зв'язуючого. Тільки він вирішує, кому дати пас. Як я можу підійти до зв'язуючого і сказати таке. Такого не буває.

- Зараз вам летіти у Бразилію на відбір Олімпіади. Як знайти сили на цей турнір?

- У нас буде декілька днів відпочинку. Але я скажу так. Золота ліга, Challenge cup, нам потрібно було їх вигравати. Нам потрібно грати на такому рівні, як сьогодні зі Словенією, постійно. З десяткою найкращих команд у світі. Якщо ми будемо продовжувати крутитися в Золотій Євролізі, для нас це користі не принесе. Нам потрібно грати з топзбірними, щоб ми росли. Ми стільки років не можемо виграти цю Золоту лігу. Топчимося на місці...